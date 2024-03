Das Industriemetall Palladium hat in den letzten Tagen eine Korrektur durchlebt und ist in den Bereich der Nackenlinie einer vorherigen inversen SKS-Formation zurückgefallen. Genau dieses Niveau sollten Bullen jetzt nutzen, um das zuvor aktivierte Kaufsignal vollständig umzusetzen, ohne einen Rückfall zurück auf die Jahrestiefs zu riskieren. Noch immer stecken die meisten Industriemetalle in einer kollektiven Phase fest, obwohl die Aufwärtsdynamik ...

