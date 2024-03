EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Vertrag

Marinomed Biotech AG schließt neue Vertriebspartnerschaften für Carragelose in der Golfregion und in Osteuropa ab



Marinomed Biotech AG schließt neue Vertriebspartnerschaften für Carragelose in der Golfregion und in Osteuropa ab

Spezialist für die Golfregion GAIA Healthcare FZ LLC erhält Lizenz für die Vermarktung von Carragelose-Nasensprays

Erweiterung des Carragelose-Partnernetzes in Osteuropa mit VitaPlus Kft.

Korneuburg, Österreich, 26. März 2024 - Die Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) hat mit GAIA Healthcare FZ LLC und VitaPlus Kft Partnerschaften für den Vertrieb von Carragelose-Nasensprays abgeschlossen. GAIA Healthcare, ein renommiertes pharmazeutisches Marketing- und Vertriebsunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat sich die Rechte zur Vermarktung von zwei verschiedenen Carragelose-Nasensprays in der Golfregion gesichert. GAIA wird für die Erlangung der behördlichen Genehmigungen in den jeweiligen Ländern verantwortlich sein und plant eine mögliche Markteinführung frühestens im Jahr 2025. Darüber hinaus hat Marinomed ihre Reichweite in ausgewählten osteuropäischen Ländern durch den Abschluss einer Vertriebspartnerschaft mit VitaPlus, einem führenden ungarischen Pharmaunternehmen im Besitz der belgischen Ceres Pharma, erweitert. VitaPlus ist in der Entwicklung und im Vertrieb von innovativen und preiswerten Marken-Nahrungsergänzungsmitteln und Medizinprodukten in Ungarn und darüber hinaus tätig. VitaPlus-Marken wie Medistus® sind bei ungarischen Apothekern und Verbrauchern bekannt und in ungarischen Apotheken und Drogerien erhältlich. VitaPlus treibt bereits die Markteinführung und Vermarktung eines Carragelose-haltigen Nasensprays voran und plant den ersten Verkauf bereits für das Jahr 2024.

"Mit der Aufnahme von renommierten und zuverlässigen Partnern wie GAIA und VitaPlus in unser Carragelose-Vertriebsnetz folgen wir unserer Strategie, unsere Marktpräsenz weiter auszubauen und zusätzliche Produkte in bestehenden Märkten einzuführen. Erste Umsätze aus der Partnerschaft mit VitaPlus werden wir aufgrund bestehender behördlicher Zulassungen in der EU voraussichtlich noch in diesem Jahr sehen", so Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. "Insgesamt sind wir mit der Entwicklung unseres Carragelose-Geschäfts durch die Ausweitung unserer geografischen Reichweite auf interessante Pharmamärkte wie die Golfregion und Osteuropa zufrieden. Gleichzeitig machen wir auch stetige Fortschritte mit unseren neuen Allergie- und Augentropfenprodukten sowie mit unserem Partner Procter & Gamble in den USA."

Über GAIA Healthcare FZ LLC

Gaia Healthcare wurde 2016 gegründet, um den ungedeckten medizinischen Bedarf in der Golfregion zu adressieren. Ziel ist es, pharmazeutische Produkte und Dienstleistungen nach einem europäischen Modell des technologiegetriebenen Arzneimittelvertriebs mit einem Erstanbietervorteil in den Vereinigten Arabischen Emiraten und den benachbarten Golfstaaten anzubieten. In den letzten drei Jahren hat GAIA mit einigen der renommiertesten europäischen und asiatischen Pharmaherstellern zusammengearbeitet. In dieser Zeit hat GAIA mehrere innovative Arzneimittel, eine Reihe an verschiedenen Generika, Medizinprodukte mit klinischer Innovation und verschiedene OTC-Produkte auf den Markt gebracht, die von Patienten, Ärzten und Apothekern in der Region geschätzt werden.

Über VitaPlus Kft.

VitaPlus ist ein führendes ungarisches Pharmaunternehmen, das in der Entwicklung und dem Vertrieb von innovativen und preisgünstigen Marken-Nahrungsergänzungsmitteln und Medizinprodukten in Ungarn und darüber hinaus tätig ist. VitaPlus-Marken wie 1x1 Vitamin®, Innopharm® und Medistus® sind bei ungarischen Apothekern und Verbrauchern bekannt und in den ungarischen Apotheken, Drogerien und Lebensmittelketten erhältlich. Im Jahr 2022 erzielte VitaPlus einen Umsatz von 9 Millionen Euro. VitaPlus ist Teil der in Belgien ansässigen Ceres Pharma Gruppe, die in 10 europäischen Ländern tätig ist, 600 Mitarbeiter beschäftigt und einen Umsatz von 140 Millionen Euro erzielt.

Über Carragelose®:

Carragelose® ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem einzigartigen, breiten virusblockierenden Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als ein verträgliches, effektives und sicheres Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von viralen Erkrankungen der Atemwege. Mehrere klinische und präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose® eine Schutzschicht auf der Schleimhaut bildet, die Viren daran hindert, Zellen zu infizieren. Laborstudien und klinische Daten haben bestätigt, dass Carragelose® auch die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindern kann. [1] , [2] Marinomed hält die Patentrechte an Carragelose® und hat Carragelose® zum Vertrieb in Europa, Nordamerika, Australien und weiteren Ländern in Asien und Lateinamerika auslizensiert. Marinomeds Carragelose®-Portfolio von Nasensprays und Produkten für den Rachenraum finden Sie unter https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products , die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose® unter https://www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen .

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com .

