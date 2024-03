DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

Usingen (pta/26.03.2024/07:30) - Der Vorstand der SCI AG hat den Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - mit aktuell 23,05 Euro ermittelt; gegenüber der letzten Ermittlung ergibt sich somit praktisch keine Veränderung. Auch im Berichtszeitraum waren Nebenwerte deutlich vernachlässigt gegenüber Standardwerten, so dass unser Portfolio marktseitig keinen Rückenwind erfahren konnte. Unser zweitgrößter Depotwert, die Gesundheitswelt Chiemgau AG, profitierte von einer positiven Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2023 und legte per saldo um 8,7% zu, nachdem der Kursgewinn zwischenzeitlich deutlich höher war.

Das Einreichungsvolumen (Aktien, die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt unverändert bei 15,3 Mio. Euro.

