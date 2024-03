HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Porsche AG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 101 auf 109 Euro angehoben. Zwar seien die Gründe für die Abstufung auf "Hold" vergangenen September noch gültig: mehr Wettbewerb im SUV-Segment, ein schwieriges Umfeld in China und Druck durch Anlauf- und Werbekosten im Zuge der Einführung neuer Modelle, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Kursniveau sei das Übergangsjahr 2024 aber bereits eingepreist. Grundsätzlich stehe das Luxuswagen-Segment innerhalb der Autobranche gut da./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAG9113

