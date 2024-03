Bricht eine Aktie mit Schwung über eine ganze Phalanx an Widerstandslinien hindurch aus, werden diese Linien zu Unterstützungen. Das wirkt wie ein so solides Sprungtuch, dass man den Eindruck hat, dass nach unten nichts anbrennen kann. Ist das bei CTS Eventim auch so?

Den vollständigen Artikel lesen ...