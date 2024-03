Die New Yorker Börse hat am Montag den Delisting-Prozess für die Aktien von Fisker gestartet, was bei dem Elektrofahrzeughersteller nach eigenen Angaben zu einem Ausfallereignis führt. Ist Fisker noch zu retten?Das Elektroauto-Start-up Fisker steht vor einer ungewissen Zukunft, nachdem die New Yorker Börse (NYSE) beschlossen hat, seine Aktien aufgrund eines "ungewöhnlich niedrigen" Kursniveaus zu delisten. Dieser Schritt löst bei dem angeschlagenen E-Auto-Hersteller, dessen Aktien um 95 Prozent eingebrochen sind, ein "Event of Default" (Verzugsfall) bei einigen Wandelanleihen aus, gab das Unternehmen bekannt. Fisker befindet sich in finanziellen Nöten, nachdem es nicht gelang, einen …