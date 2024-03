Der Dax bleibt auch in der verkürzten Osterwoche in der Erfolgsspur. Zum Wochenauftakt erreichte der deutsche Leitindex abermals ein neues Rekordhoch. Nach einem zögerlichen Börsenstart stieg der Index am Montagnachmittag auf 18.285,58 Punkte - Rekord. Dem Dax scheint auch nach einer siebenwöchigen Gewinnserie immer noch nicht die Kraft auszugehen. Trotz schwacher US-Börsen setzte sich das ...

