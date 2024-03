Nvidia fehlen noch 24 Dollar zum Rekordhoch. Am Montag ging die Aktie des Herstellers von KI-Chips mit einem Plus von 950 Dollar aus dem Handel - nachbörslich kletterte der Titel auf 954 Dollar. Für Rückenwind sorgte die Bank of America mit einer positiven Studie. Und auch Cowen sieht noch einiges an Luft für Nvidia.Nvidia befindet sich auf der Liste der Bank of America mit den "besten Aktien für das zweite Quartal". "Die betreffenden Unternehmen zeichnen sich durch ein starkes Management, gute ...

