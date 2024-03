Soest (ots) -Zum Geschäftsjahr 2024 präsentiert die AllTopHotels GmbH mit Sitz in Soest ihre komplett neu entwickelte Hoteldaten-Plattform mit einzigartigen Vorteilen für die Kunden. Auf Knopfdruck stehen Hoteldaten, Leistungseinblicke, Bewertungsanalysen und Marktstatistiken von mehr als 1,4 Millionen Unterkünften weltweit zur Verfügung. Alles an einem Ort, immer aktuell und durch KI angetrieben. Allein für Deutschland, Österreich und die Schweiz (D-A-CH) finden sich über 75.000 Datensätze von Hotels mit fünf und mehr Zimmern. Und pro Tag kommen weltweit etwa 15.000 neue Datensätze hinzu.Dabei profitieren Hotellieferanten von einer bisher nicht erreichten Tiefe von verifizierten Daten zu jeder Unterkunft, wie z.B.: wo sind vielleicht Zimmer veraltet, welche Kapazität haben die Tagungsräume, wie weit ist der nächste Flughafen entfernt. All diese Fragen und viele weitere lassen sich für jeden Kunden individuell beantworten. Pro Hoteldatensatz stehen neben der Adresse mit potentiellen Ansprechpartnern bis zu 250 Filtermöglichkeiten zur Verfügung, die beliebig kombinierbar sind. So kann jeder Kunde gezielt auf genau die Informationen zugreifen, die für ihn und sein Geschäft relevant sind. Damit die Daten für die Kunden jederzeit auf dem neuesten Stand sind, werden jeden Tag weltweit 50.000 Datensätze geprüft und gegebenenfalls aktualisiert.Besonders viel Wert hat die AllTopHotels GmbH darauf gelegt, es dem Nutzer so einfach wie möglich zu machen. Kunden des Unternehmens erhalten einen individuellen Zugang zur gewählten regionalen Datenbank. Für alle dort aufgeführten Übernachtungsbetriebe stehen sämtliche verfügbaren Daten bereit. Der Kunde kann die Datensätze ganz einfach per "drag and drop" nach seinen Bedürfnissen filtern und in CSV exportieren. Auf die Daten kann benutzerfreundlich per API zugegriffen werden, wobei die Daten im JSON-Format vorliegen. Für den Kunden ist so der größtmögliche Nutzen gewährleistet. Weitere Informationen unter www.alltophotels.comDie AllTopHotels GmbH wurde 2019 als UG in Soest gegründet. Ende 2023 erfolgte die Umwandlung in eine GmbH. Die AllTopHotels GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, verifizierte Datenbanken von Übernachtungsbetrieben anzubieten. Zu den Kunden gehören zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Ländern wie z.B. Uber, BCG, Financial Times, Kärcher, Pirelli, Guestline oder Profitroom.Pressekontakt:Ralph DuweMarketing Managerrd@alltophotels.comOriginal-Content von: ALLTOPHOTELS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097982/100917412