© Foto: Pat Mazzera - dpa-Bildfunk



Bereits vor den am Dienstagabend erwarteten Quartalszahlen sorgen Privatanleger in der Aktie von GameStop für kräftige Kursgewinne.Der auf PC- und Konsolenspiele sowie Merchandise-Produkte spezialisierte Einzelhändler GameStop wird am Dienstagabend seine Quartalszahlen vorstellen. Schon vorher macht die Meme-Aktie ihrem Namen alle Ehre: Mit einem Plus von über 15 Prozent gehörte das Papier zu einem der größten Gewinner am gestern nur wenig bewegten Gesamtmarkt. Rallye vor den Quartalszahlen Üblicherweise bewegen sich die Aktien derjenigen Unternehmen, die während des Meme-Stock-Hypes im Januar 2021 vor allem im berüchtigten Reddit-Forum r/wallstreetbets im Zentrum der Aufmerksamkeit …