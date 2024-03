Das Forum Süd-West von AssCompact Wissen geht in diesem Jahr in die vierte Auflage. Am 25.04.2024 lädt das Weiterbildungsevent nach Karlsruhe. Die teilnehmenden Vermittler erwartet ein breit gefächertes Programm und jede Menge Gelegenheit zum fachlichen Austausch mit Branchenkollegen und Experten der Aussteller. Auch in diesem Jahr ist das Forum Süd-West im Lichthof der Firmenzentrale des BGV in Karlsruhe zu Gast. Und auch in diesem Jahr steht das Weiterbildungsevent aus der Reihe der AssCompact ...

Den vollständigen Artikel lesen ...