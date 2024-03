(shareribs.com) London 26.03.2024 - Die Rohölpreise für Brent und WTI sind am Montag wieder gestiegen, was heute zu einer Konsolidierung führt. Marktteilnehmer rechnen mit einer weiteren Verknappung des Angebots. Die Ölpreise stehen weiterhin unter dem Einfluss der erwarteten Angebotsverknappung. Die OPEC+ Staaten halten an ihren massiven Förderkürzungen fest. Im Februar kam es allerdings zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...