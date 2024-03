DJ Heidelberg Materials: bis zu 500 Mio USD US-Förderung für CCUS-Projekt

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelberg Materials erhält vom US-Energieministerium eine Förderung von bis zu 500 Millionen US-Dollar für ein Projekt zur Abscheidung, zum Transport und zur Speicherung von Kohlenstoffdioxid (CCUS). Der Konzern habe die Förderzusage vom US-Energieministerium erhalten, CCUS im "im großtechnischen Maßstab an seinem neuen hochmodernen Zementwerk in Mitchell, Indiana, USA voranzutreiben", teilte Heidelberg Materials mit.

Die Förderung sei Teil des Industrial Demonstrations Program des US-amerikanischen Energieministeriums. Sie knüpfe an eine frühere Vergabe des Ministeriums an, in deren Rahmen bereits die technische Machbarkeit des Projekts bestätigt wurde.

"Das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins für unser bislang größtes CCUS-Projekt unterstreicht unsere Vorreiterrolle bei der Dekarbonisierung unserer Industrie", sagte Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials.

Das Vorhaben im Werk Mitchell ist eines von 33 Projekten, die im Rahmen des Industrial Demonstrations Program des US-amerikanischen Energieministeriums gefördert werden. Die ausgewählten Projekte sollen mit bis zu 6 Milliarden Dollar unterstützt werden, um Dekarbonisierungslösungen im kommerziellen Maßstab zu demonstrieren und damit energieintensive Industrien in den USA auf den Weg zu Net Zero zu bringen.

Sobald der Vergabeprozess abgeschlossen ist, werde Heidelberg Materials die Finanzierung des Ministeriums durch signifikante eigene Investitionen ergänzen.

Im Rahmen des geplanten CCUS-Projekts sollen im Werk in Mitchell ab 2030 jährlich etwa 2 Millionen Tonnen CO2 abgeschieden und für die Speicherung oder Nutzung vorbereitet werden.

