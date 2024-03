Bonn (www.anleihencheck.de) - Japan wird am Freitag dieser Woche die Verbraucherpreisinflation für Tokio veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.Die Inflationsrate in Tokio sei im Februar auf 2,6% ggü. Vorjahr gestiegen, im Vergleich zu 1,6% im Vormonat. Dies habe an den Märkten zu Besorgnis über den anhaltenden Inflationsdruck in Japan geführt, da die importierte Inflation aufgrund des schwachen Yen hoch sei. Die Inflation in Tokio könnte nach Ansicht der Analysten von Postbank Research auch im März hoch bleiben. Die Einzelhandelsumsätze für Februar würden ebenfalls diese Woche veröffentlicht. Nach zwei Monaten mit relativ schwachem Wachstum der Einzelhandelsumsätze würden die japanischen Verbraucher ihre Ausgaben wahrscheinlich zurückhaltend gestalten, bis mehr Klarheit über die Shunto-Lohnverhandlungen herrsche. ...

