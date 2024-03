Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenstart verlief in Ermangelung wichtiger Datenveröffentlichungen und Ereignisse relativ unspektakulär, so die Analysten der Helaba.So hätten sich die Kursschwankungen in den von den Analysten betrachteten Assetklassen in Grenzen gehalten. Immerhin habe der deutsche Leitindex trotz schwacher Vorgaben aus Asien und den USA weiter zulegen und ein neues Rekordhoch erzielen können. Der Euro habe sich erholt und am Rentenmarkt hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...