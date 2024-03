Hannover (www.anleihencheck.de) - Staatsanleihen in Deutschland handelten impulslos mit leichten Verlusten, so die Analysten der Nord LB.Auch US Treasuries hätten etwas nachgegeben.Diesseits des Atlantiks würden heute vom GfK Daten zum Verbrauchervertrauen in Deutschland veröffentlicht. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich der Index leicht verbessere, aber weiterhin auf niedrigem Niveau stagniere. In den USA stehe heute vor allem die Auftragslage der langfristigen Güter im Fokus. Außerdem werde der Case Shiller Hauspreisindex am aktuellen Rand Aufschluss über die Situation am privaten Immobilienmarkt geben. Der Richmond FED-Index, welcher die derzeitige Stimmung bei den Produzenten widerspiegele, und das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen würden ebenfalls ein Update erhalten. (26.03.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...