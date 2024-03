Apple Inc. sieht sich mit rückläufigen Verkaufszahlen und zunehmenden regulatorischen Herausforderungen auf globalen Märkten konfrontiert. Trotz eines überraschend guten weltweiten iPhone-Umsatzes ist im vierten Quartal 2023 ein deutlicher Absatzrückgang in China zu verzeichnen. Der Technologieriese reagierte darauf mit einer Preissenkung seines neuesten iPhone-Modells um etwa 5% als Teil einer Neujahrsaktion. Zeitgleich betonte der CEO des Unternehmens sein Vertrauen in die Marktchancen, besonders hinsichtlich eines neuen Headset-Produkts, das später im Jahr erscheinen soll. Diese Aussage fällt zusammen mit einer stärkeren Präsenz des Unternehmens in Asien, einschließlich der Eröffnung eines Flagship-Stores in Shanghai und der stetigen Erweiterung der Aktivitäten in Indien. Doch während das Unternehmen weiterhin in die Infrastruktur des asiatischen Marktes [...]

