Im Zuge einer optimistischen Evaluierung der künstlichen Intelligenz (KI)-Angebote von Microsoft hat ein großes Analystenhaus sein Kursziel für den Technologiegiganten von $475 auf $500 heraufgesetzt und die Einstufung auf 'Outperform' belassen. Besonders hervorgehoben wurden das hohe Potenzial der Monetarisierung des neu eingeführten KI-gestützten Assistenzsystems sowie eine beschleunigte Adoptionsrate der KI-Anwendungen bei Kunden und Branchenführern. Es wird erwartet, dass innerhalb der nächsten drei Jahre über 70% der bestehenden Microsoft-Nutzerbasis KI-Funktionen übernehmen werden, was der Firma zusätzliche $25 Milliarden bis $30 Milliarden Umsatz bis 2025 einbringen könnte. Angesichts der starken Performance des Unternehmens im vergangenen Jahr, welches sich in konstant übertroffenen Gewinnerwartungen für alle vier Quartale widerspiegelt, konnte Microsoft sogar den Rivalen Apple Inc. als wertvollstes notiertes [...]

