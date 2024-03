Die Kursentwicklung der Hexagon Purus-Aktie (WKN: A2QKGG) trieb Anlegern in jüngster Vergangenheit die Tränen in die Augen. In den letzten zwölf Monaten büßte das Papier des norwegischen Wasserstoffspezialisten fast 80% an Wert ein. Doch zum Wochenauftakt meldete sich Hexagon Purus mit einem Kursplus von 12% eindrucksvoll zurück. Was sorgte für gute Stimmung und kann die Aktie endlich ihren Abwärtstrend stoppen? Hexagon Purus vorgestellt Hexagon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...