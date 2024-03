GUANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Produzent Xpeng hat eine Zusammenarbeit mit einem Partnerunternehmen vereinbart, um die Expansion in der ASEAN-Region vorzubereiten. Xpeng Inc. (NYSE: XPEV, ISIN: US98422D1054) tritt offiziell in den ASEAN-Markt (Association of Southeast Asian Nations)...

Den vollständigen Artikel lesen ...