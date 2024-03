Thomas Klemm wird Leiter des neu geschaffenen Fachbereichs Lebensversicherung bei der Versicherungsgruppe Münchener Verein. Der Versicherer will so ein Zeichen für seine Wachstumsstrategie, Innovationsfreude und Zukunftsfähigkeit setzen. Die Versicherungsgruppe Münchener Verein richtet zum 01.04.2024 den neuen Fachbereich Lebensversicherung ein. Thomas Klemm, bisher Teamleiter im Fachbereich IT, wird die Leitung des neuen Fachbereichs übernehmen.Der 52-Jährige bringt in seiner neuen Funktion langjährige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...