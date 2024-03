Alle zwei Jahre kürt der Pegnitzer Maklerverbund vfm die bevorzugten Versicherungsanbieter seiner Makler. Dieses Jahr wurde die Auszeichnung in den Sparten Kranken-, Lebens- und Sachversicherung zum elften Mal verliehen - dabei gab es "klare Sieger" in allen drei Kategorien. Der Pegnitzer Maklerverbund vfm hat die Spitzenreiter unter seinen Versicherungspartnern bekannt gegeben. Die Auszeichnungen in den Sparten Kranken, Leben und Sach wurden während der hauseigenen Messe in Würzburg vergeben. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...