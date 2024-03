Das Gesetz zur Teil-Legalisierung von Cannabis tritt im April in Kraft. An den Börsen katapultierten sich schon jetzt einige Aktien nach oben. Ab dem 1. April wird der Besitz und Anbau von Cannabis für Volljährige in Deutschland unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein. Bereits am letzten Freitag hatte der Bundestag das Gesetz durchgewunken und nicht in den Vermittlungsausschuss verwiesen. Nach einem langen Ringen ist das zunächst ein Erfolg für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...