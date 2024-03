E.ON investiert kräftig

E.ON (DE000ENAG999) kündigte zusätzliche Milliardeninvestitionen in die Energiewende an, nachdem die Ertragsziele im Jahr 2023 übertroffen wurden (das EBITDA stieg auf 9,4 Mrd. Euro, der Konzernüberschuss auf 3,1 Mrd. Euro). Von 2024 bis 2028 sollen europaweit 42 Mrd. Euro investiert werden (zuvor 33 Mrd. Euro). Der Großteil soll in Ausbau, Modernisierung und Digitalisierung von Energieinfrastruktur und -netzen fließen - hier wurde im vergangenen Jahr der größte Teil der Gewinne erzielt: mit 6,6 Mrd. Euro stattliche 1,2 Mrd. Euro mehr als im Vorjahr. Wer es nahe des 5-Jahres-Hochs gemächlich angehen lassen will und nur ein begrenztes Potenzial nach unten wie nach oben erkennt, profitiert mit Zertifikaten bereits von einer Seitwärtsbewegung.



Discount-Strategie mit 10 Prozent Puffer (September)



Mit dem Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PN9TQH7 erhalten Anleger zum Preis von 11,32 Euro einen Puffer von 10 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 12 Euro errechnet sich eine Renditechance von 0,68 Euro oder 12,7 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 20.9.24 unter dem Cap, erhalten Anleger eine E.ON-Aktie.



Bonus-Strategie mit Abgeld und 12,5 Prozent Puffer (September)



Das Bonus-Zertifikat mit Cap von HSBC mit der ISIN DE000HS3M6R5 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 13 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 11 Euro bis zum Bewertungstag 20.9.24 nie verletzt wird, gibt"s den Höchstbetrag; andernfalls einen Barausgleich auf Schlusskursbasis. Beim Preis von 12,09 Euro sind maximal 0,91 Euro oder 14,8 Prozent p.a. drin. Attraktiv: ca. 4 Prozent Abgeld.



Einkommensstrategie mit 10,8 Prozent Kupon p.a. (Dezember)



Die Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HD19X18 zahlt einen Kupon von 10,8 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die Effektivrendite auf 11,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 20.12.24 auf oder über dem Basispreis von 12,50 Euro schließt. Andernfalls gibt"s 80 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 12,50 Euro, Bruchteile in bar).



ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die den zweitgrößten Stromversorger Deutschlands als Basisinvestment ansehen und angesichts des aktuellen Kursniveaus eine defensive Positionierung vorziehen, können sich mit den Zertifikaten gegen moderate Rücksetzer schützen und dabei zweistellige Seitwärtsrenditen erzielen.



Autor: Thorsten Welgen



Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Anlageprodukten auf E.ON-Aktien dar.



Quelle: zertifikatereport.de