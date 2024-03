Am 26. April stehen bei Traton die Zahlen zum ersten Quartal an. Die Endmärkte normalisieren sich, der Auftragseingang dürfte daher zurückgehen. Beim Absatz dürfte es Unterschiede zwischen den einzelnen Marken geben. So rechnen die Analysten der Deutschen Bank bei Scania mit einem klaren Absatzplus, bei Navistar könnte es ein Minus geben. Hier spielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...