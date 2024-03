Hamburg (www.anleihencheck.de) - Seit Mitte der 90er Jahre befand sich die Inflationsrate in Japan nahe der Nulllinie, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Immer wieder sei die Teuerung dabei auch in den negativen Bereich abgerutscht, eine Tendenz, die von Ökonomen und Geldpolitikern gefürchtet werde, denn sie könne sich selbst verstärken und die wirtschaftliche Dynamik abwürgen. ...

