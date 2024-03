DJ PTA-Adhoc: FORIS AG: FORIS AG macht ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot für eigene Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bonn (pta/26.03.2024/10:30) - Bonn, 26.03.2024: Der Vorstand der FORIS AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 1. Juni 2022 zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch zu machen und eigene Aktien im Umfang von bis zu 7,22 % des Grundkapitals (entspricht bis zu 334.774 Aktien) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots an alle Aktionäre der FORIS AG (ISIN DE0005775803) zurückzukaufen. Mit dem Rückkauf soll den Aktionären, die ihre FORIS-Aktien verkaufen wollen, eine wirtschaftlich attraktive Veräußerungsmöglichkeit geboten werden.

Der Angebotspreis beträgt 1,43 EUR je Aktie und liegt damit unter Anwendung der Ermächtigung vom 1. Juni 2022 um 10 % über dem hiernach maßgeblichen Xetra-Schlusskurs am dritten Börsenhandelstag vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots, das heißt dem Xetra-Schlusskurs von Donnerstag, den 21. März 2024.

Die Annahmefrist für das Rückkaufangebot läuft von Montag, den 8. April 2024, bis Freitag, den 19. April 2024 um 24:00 Uhr (MESZ).

Die FORIS AG nutzt hiermit die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz. Die zurückgekauften Aktien sollen ausschließlich zur Einziehung der eigenen Aktien dienen.

Die Angebotsunterlage wird unter der Rubrik "Investor Relations" auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse https://www.foris.com/fuer-aktionaere/investor-relations/aktie.html sowie im Bundesanzeiger ( http:// www.bundesanzeiger.de ) voraussichtlich am 8. April 2024 veröffentlicht. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten verweisen wir auch auf die Informationen zum Aktienrückkauf auf der Website der FORIS AG unter https://www.foris.com/ fuer-aktionaere/investor-relations/aktie.html sowie auf die Tagesordnung und Einberufung zur Hauptversammlung vom 1. Juni 2022, welche ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft und beim Bundesanzeiger ( http:// www.bundesanzeiger.de ) abgerufen werden kann.

Bonn, 26. März 2024

FORIS AG

Der Vorstand

Aussender: FORIS AG Adresse: Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn Land: Deutschland Ansprechpartner: Frederick Iwans Tel.: +49 228 95750-20 E-Mail: vorstand@foris.com Website: www.foris.de

ISIN(s): DE0005775803 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

