Luxus-Aktien zählten in den vergangenen Jahren zu den absoluten Anlagelieblingen. Das gilt vor allem für LVMH, dem Flaggschiff der Luxusgüterindustrie. Zuletzt kamen sie aber reihenweise ins Stottern. Kering schmierte zuletzt sogar ab. Nicht jedoch diese Aktie, die bisher noch weitestgehend unter dem Luxus-Radar fliegt.Luxus plus Immobilien - diese Mischung ist am Aktienmarkt nahezu einzigartig. Genau das bietet Toll Brothers, der größte Hersteller und Verkäufer von Luxusimmobilien in den USA. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...