LR Health & Beauty SE: Gesellschafter Quadriga Capital gewinnt Evoco als Großinvestor / Investoren stellen weiteres Kapital zur Unterstützung der erfolgreichen Wachstumsstrategie zur Verfügung Quadriga Capital gewinnt Evoco als Großinvestor für LR Health & Beauty

Investoren unterstützen erfolgreiche Wachstumsstrategie mit weiterem Kapital

Settlement der Neuen Anleihe 2024/2028 erfolgreich durchgeführt Ahlen, 26. März 2024 - Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, erfährt mit ihrem Geschäftsmodell des Social Sellings und der klaren Unternehmensstrategie eine große Resonanz bei Anleihegläubigern und Investoren. Quadriga Capital hat die Private Equity Gesellschaft Evoco als Großinvestor für LR Health & Beauty ins Boot geholt. In diesem Zuge stellen die Investoren dem Unternehmen weiteres Kapital zur Verfügung. Dieses trägt dazu bei, dass LR Health & Beauty finanziell gestärkt die strategischen Initiativen fortführen kann.



Des Weiteren hat die LR Health & Beauty SE die Neue Anleihe (ISIN NO0013149658) im Volumen von 130 Mio. EUR erfolgreich bei institutionellen Investoren primär aus Deutschland und dem europäischen Ausland platziert. Das Settlement der Neuen Anleihe ist nun erfolgt. Damit erhält die LR Global Holding GmbH als Emittentin der Altanleihe 2021/2025 einen Erlös von rund 125 Mio. EUR für die vorzeitige Refinanzierung. Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass unser Geschäftsmodell und unsere Strategie bei Investoren auf so positive Resonanz stoßen. Dies verschafft uns den nötigen Handlungsspielraum, um unsere Unternehmensstrategie erfolgreich umzusetzen. Wir sind gut in das Jahr 2024 gestartet und werden uns neben der weiteren Optimierung unseres Vertriebsmodells, dem Launch neuer Produktinnovationen auch auf die weitere Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse konzentrieren. So werden wir unsere neue digitale Plattform LR neo als zentrale Anlaufstelle für unsere Partner weiter auszubauen. Diese hält alle relevanten Informationen für ihre Geschäftsaktivitäten bereit."





LR Gruppe Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Gesundheits- und Schönheitsprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Selling-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business. LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben. Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut. Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht . Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.





