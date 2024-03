Mit seiner neuen KI-getriebenen Suche will Google für noch bessere Ergebnisse von Anfragen sorgen - eigentlich. Aktuell zeigt die sogenannte Search Generative Experience auch Spam- und Malware-Sites an. Google arbeitet weiter an seiner Search Generative Experience (SGE) genannten KI-Suche - seit einigen Tagen berichten Nutzer:innen, dass sie neben den altbekannten Suchergebnissen auch einen "KI-Überblick" ausgespielt bekommen. Der hat es allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...