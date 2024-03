NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zielvorgaben für 2024 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Diese wertete Analystin Karin So in einer ersten Einschätzung als zurückhaltend. Die Prognosen des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters dürften aber etwas höhere Marktschätzungen nach sich ziehen. Die Expertin wies zudem darauf hin, dass sich die Kommunikation des Unternehmens mit den Investoren verbessere./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 07:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470306

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken