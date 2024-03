© Foto: DALL-E



Die Bitcoin-Rally scheint sich fortzusetzen. Am Dienstagmorgen notiert der Bitcoin aktuell bei 71.600 US-Dollar. Damit liegt er wieder in Reichweite seines jüngsten Allzeithochs von rund 73.800 US-Dollar.Der Bitcoin ist am Dienstag erstmals seit mehr als einer Woche wieder über die Marke von 71.000 US-Dollar geklettert. In der vergangenen Woche war die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt zeitweise auf rund 61.000 US-Dollar gefallen. Aktuell liegt der Bitcoin mehr als sechs Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet laut CoinMarketCap 71.172 US-Dollar (10:47 Uhr). Kryptoanalyst Timo Emden von Emden Research schreibt in einer Einschätzung auf seiner Webseite: "Mit 71.600 …