Köln (ots) -In der neuen Comedy-Panel-Show "FAKING BAD - Besser als die Wahrheit" (ARD/WDR/BR/RBB/NDR) stellt Oliver Kalkofe das übliche Quiz-Prinzip auf originelle Art und Weise auf den Kopf: Es geht nicht nur um extrem bizarre Fragen, sondern vor allem darum, sich noch verrücktere Fake-Antworten auszudenken. Dazu begrüßt er in jeder Sendung vier hochkarätige Gäste, die Créme de la Créme der deutschen Fernsehunterhaltung.Mit dabei: Torsten Sträter, Oliver Welke, Katrin Bauerfeind, Michael Mittermeier, Laura Larsson, Olaf Schubert, Laura Karasek, Rick Kavanian, Michael Kessler und Peter Rütten.Welcher Gast faked die beste Antwort? Wer schafft es, die anderen aufs Glatteis zu führen? Und wer findet tatsächlich die korrekte Lösung?"FAKING BAD - Besser als die Wahrheit" startet im Sommer mit sechs Folgen in der ARD Mediathek, wird donnerstags um 22.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und in den dritten Programmen von WDR, BR und RBB wiederholt.Produziert wird "FAKING BAD - Besser als die Wahrheit" von BurdaStudios GmbH im Auftrag des WDR. Die Redaktion im WDR hat Leona Frommelt.