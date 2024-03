Rotterdam (www.fondscheck.de) - ROBECO legt seinen Emerging Markets ex-China Equities-Fonds (ISIN LU2701588894/ WKN A3ELA2, EUR) auf, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Dieser SFDR-Artikel-8-Fonds ermöglicht es Anlegern, ihr China-Engagement separat zu steuern. Angesichts der beträchtlichen Marktgröße Chinas, seiner derzeitigen Dominanz in Schwellenland Portfolios und spezifischer Faktoren wie Geopolitik und Regulierung, die sich auf die Wertentwicklung auswirken könnten, will ROBECO mit diesem Konzept Anlegern ein ausgewogeneres Engagement in den Schwellenländern bieten. Die EM ex-China-Strategie baut auf der 30-jährigen Erfolgsbilanz von ROBECO bei fundamentalen Anlagen in den Emerging Markets (EM) auf. ...

