© Foto: Marcio Jose Sanchez - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Rückläufige iPhone-Verkäufe und eine starke lokale Konkurrenz machen Apple derzeit in China das Leben schwer. Mit der Frage, was das für Anleger bedeutet, hat sich das Analysehaus Wedbush beschäftigt.Tim Cooks jüngste Reise nach China, die gekennzeichnet durch Eröffnungen neuer Stores und Treffen mit Zulieferern ist, signalisiert laut Wedbush Securities eine verstärkte Fokussierung auf den chinesischen Markt. Der Handelsminister Chinas traf sich mit Apple-CEO Cook und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit für die gemeinsame Entwicklung. "Der Zeitpunkt dieser Reise war wichtig, denn im Grunde braucht Apple China und China braucht Apple, trotz all des Lärms", zitiert CNBC …