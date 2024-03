Plug Power begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund zwei Prozent an. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen? Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken. Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...