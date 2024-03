Der Bitcoin hat wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Sechsstellige Notierungen rücken immer näher in den Fokus.Beeindruckender Kursanstieg beim BitcoinBereits am Montag hat der Bitcoin einen signifikanten Kursanstieg verzeichnet und die Marke von 70.000 Dollar überschritten. Auch am Dienstag geht es nach oben auf bis zu 71.570 Dollar - vierter Gewinntag in Folge. Der Kurs bewegt sich damit nahe dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...