Krypto News: Pepe steigt um 10 %, während DOGE20 die 10 Millionen Dollar Marke knackt

Der Kryptomarkt erholt sich schneller, als von den meisten Analysten angenommen, von der jüngsten Korrektur. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist der Bitcoin-Kurs auf über 71.000 Dollar gesprungen und hat auch die meisten Altcoins wieder mit nach oben genommen. In den Trends auf Datenseiten wie Coinmarketcap hält sich PEPE seit Wochen und auch heute ist der Wert des Meme Coins wieder um 10 % gestiegen, womit sich das Plus des letzten Monats auf knapp 500 % summiert. Währenddessen explodiert auch die Nachfrage beim neuen $DOGE20, der inzwischen die 10 Millionen Dollar Marke überschritten hat.

PEPE legt um 10 % zu

Wer am Kryptomarkt investiert ist, kann zur Zeit nicht viel falsch machen. Ein Blick auf die 100 größten Coins nach Marktkapitalisierung zeigt fast nur Gewinner, wobei PEPE zwischenzeitlich sogar zweistellig im Plus war und in den letzten 24 Stunden um rund 10 % zugelegt hat. Damit nähert sich der Frosch-Coin wieder seinem Allzeithoch von 0,00001074 Dollar und derzeit sieht es danach aus, als könnte an diesem Punkt noch lange nicht Schluss sein.

(PEPE Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Der aktuelle Hype um Meme Coins scheint noch lange nicht abzuflachen. Kaum geht es für Bitcoin bergauf, sind unter den Top Gainern unter den 100 größten Kryptowährungen immer Meme Coins zu finden, wobei sich PEPE, BONK und WIF abwechseln und immer wieder unter den fünf größten Gewinnern zu finden sind. Hält dieser Trend an, wäre es keine große Überraschung, wenn diese drei Meme Coins im Laufe des Jahres jeweils eine Bewertung von mehr als 10 Milliarden Dollar erreichen würden, weshalb ein Plus um weitere 500 % bei PEPE nicht auszuschließen ist. Noch höhere Renditen erwarten sich Anleger beim neuen Dogecoin20, der aktuell schon im Vorverkauf durch die Decke geht.

DOGE20: Letzte Chance für frühe Käufer

Bei $DOGE20 handelt es sich um einen neuen Meme Coin, der an Dogecoin angelehnt ist, sich aber in wichtigen Punkten vom Original unterscheidet. Zum einen basiert $DOGE20 auf der Ethereum Blockchain und kommt daher ohne Proof of Work Mechanismus aus, zum anderen ist das Tokenangebot limitiert, während Dogecoin inflationär aufgebaut ist. Als ERC-20-Token ist $DOGE20 auch mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die denjenigen, die ihre Token länger halten, hohe Renditen einbringt.

(DOGE20 Token-Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

Derzeit haben Anleger noch die Möglichkeit, $DOGE20 im Presale vor dem Listing an den Kryptobörsen zu kaufen, während Analysten aufgrund der hohen Nachfrage während des Vorverkaufs vermuten, dass es nach dem Handelsstart an den Exchanges schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte. Das begrenzte Angebot wird durch den hohen Anteil an gestakten Token noch weiter verknappt, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden, wodurch ein Kursanstieg umso wahrscheinlicher wird.

Die Staking-Rendite hängt von der Größe des Staking Pools ab und sinkt, wenn sich mehr Käufer beteiligen. Das bedeutet, dass vor allem diejenigen, die sich früh am Staking Pool beteiligen, hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token erzielen können. Derzeit liegt die APY (jährliche Rendite) noch bei 105 %, was dazu geführt hat, dass bereits über 26 Milliarden Token in den Staking Pool eingebracht wurden.

($DOGE20 Staking-Übersicht - Quelle: DOGE20-Website)

Wer die aktuelle Marktlage verfolgt weiß, dass Coins, die im Presale schon eine solche Aufmerksamkeit auf sich ziehen und über 10 Millionen Dollar in kurzer Zeit umsetzen, das Potenzial haben, nach dem Launch durch die Decke zu gehen. Gewinne von mehr als 1.000 % sind dabei längst keine Seltenheit mehr und bei $DOGE20 deutet derzeit einiges darauf hin, dass die Rendite sogar noch höher ausfallen könnte.

