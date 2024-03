Cardano Kurs Prognose: Experte sieht 400 % Gewinn für ADA in den kommenden Wochen

Nachdem die letzten zwei Wochen für Cardano (ADA) recht ruhig verlaufen sind, könnte sich dies in den kommenden Wochen jedoch drastisch ändern. Zumindest dann, wenn der unter dem Pseudonym "XForceGlobal" bekannte Krypto-Analyst mit seiner Cardano Prognose recht behalten wird, dass der ADA-Kurs schon bald mit besonders starken Gewinnen punkten kann.

Aktuell scheint Cardano von der allgemein positiven Stimmung am Krypto-Markt zu profitieren, denn in den letzten 24 Stunden konnte der ADA-Token um immerhin 4,41 % zulegen. Doch wieso sieht der Krypto-Analyst überhaupt die Möglichkeit zu einer starken Kursveränderung und wie stark könnte diese ausfallen? Wir klären auf.

Folgt Cardano der Solana-Entwicklung?

Der Krypto-Analyst XForceGlobal erklärt über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass der ADA-Kurs genau dem Kurs von Solana (SOL) folgt. Dabei soll Cardano eine ähnliche Wellenbewegung durchführen und sich aktuell vor einer kurzen Kurskorrektur befinden, die dann jedoch mit einer Aufwärtsbewegung die aktuell zweite Welle beenden und die dritte Welle starten könnte.

Sollte dies der Fall sein, so würde laut dem Krypto-Experten der ADA-Kurs in den kommenden Wochen und Monaten explodieren und könnte eine 300 bis 400 % starke Aufwärtsbewegung vollführen.

Unterstützung seiner Analyse kommt von einem weiteren On-Chart-Experten, der sich ebenfalls mit den kommenden Bewegungen von Cardano beschäftigt hat. So erklärt der X-Account Elliott FiBonacci in seinem Tweet, dass es zwei Möglichkeiten gäbe: Entweder wird der ADA-Token als Versager in die Geschichte eingehen und in den kommenden Monaten starke Kurskorrekturen erleben - oder Cardano steht tatsächlich am Anfang einer dritten Welle und könnte dann in der nicht allzu fernen Zukunft besonders starke Gewinne verzeichnen.

Tatsächlich zeigt der Screenshot, den XForceGlobal in seinem Tweet angehängt hat, einen ähnlichen Kursverlauf wie bei Solana. Der SOL-Token konnte nach einem äußerst schwachen Jahr 2023, bei dem der Preis auf unter 10 US-Dollar gefallen ist, ein unglaubliches Wachstum ab Oktober 2023 hinlegen und sogar die Marke von 200 US-Dollar überschreiten. Sollte Cardano ein ähnliches Schicksal bevorstehen, dürfte der ADA-Token schon bald die Marke von 1 US-Dollar überschreiten und könnte dann sogar ein neues Allzeithoch erreichen.

Kommt ein Cardano-Allzeithoch im nächsten Bullenmarkt?

Wie realistisch ist ein neues Allzeithoch für Cardano? Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit dafür gar nicht gering, gerade im Hinblick darauf, dass selbst Bitcoin noch vor dem kommenden Bitcoin-Halving im April 2024 ein neues Allzeithoch erreicht hat. Dies ist ein wichtiger Indikator dafür, dass die Krypto-Welt aktuell immer weitere Zuflüsse erhält, von dem auch viele der etablierten Altcoins profitieren können.

So kann sich Cardano aktuell über ein Plus von 11,89 % in den vergangenen sieben Tagen freuen (siehe Bild unten), nachdem die Woche zuvor eher Stagnation mit sich brachte. Der erneute Aufwärtstrend dürfte zudem spätestens nach dem Bitcoin-Halving noch einmal Fahrt aufnehmen, denn die historischen Daten belegen, dass nach jedem Halving der Vergangenheit ein starker Bullenmarkt begonnen hat.

Der Cardano (ADA) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Allerdings darf nicht vergessen werden, dass der ADA-Token aktuell 78,05 % unter seinem bisherigen Allzeithoch liegt. Dieses wurde bereits im September 2021 erreicht und liegt bei einem Wert von 3,09 US-Dollar. Mit einem aktuellen Kurs von 0,6763 US-Dollar ist Cardano also nicht einmal in der Nähe des Allzeithochs.

Und trotzdem: Sollte XForceGlobal mit seiner Cardano-Analyse recht behalten, so würde das den aktuellen Kurs auf einen ADA-Preis von 2,70 US-Dollar anheben, was nicht mehr allzu weit von dem Allzeithoch entfernt ist. Im Zusammenhang mit einem besonders starken Bullenmarkt könnte dies also durchaus schnell zu einem neuen Allzeithoch führen.

Bis dahin könnte es allerdings sinnvoll sein, sich aktuell nach neuen Krypto-Projekten umzusehen, die mit Chancen auf hohe Gewinne punkten können. Vor allem Modelle, die ähnlich wie Cardano mit einer langfristigen Idee überzeugen möchten, könnten für ADA-Anleger eine sinnvolle Alternative darstellen.

E-Mobilität in Schwellenländern: eTukTuk möchte die Welt verändern

Wer schon einmal in verschiedenen Ländern in Afrika, Südamerika oder Asien unterwegs war und dort beruflich oder privat Zeit verbracht hat, der dürfte bereits auf die Tuk Tuks getroffen sein. Die motorbetriebenen Dreiräder werden in vielen Ländern der Welt eingesetzt, um zum Beispiel Touristen und Einheimische in flexiblen Taxi-Varianten von A nach B zu bringen. Aber auch zum Transport von Waren oder einfach als privates Vehikel kommen sie häufig zum Einsatz.

Das Unternehmen eTukTuk erklärt im offiziellen Whitepaper des Projekts, dass weltweit über 270 Millionen dieser Tuk Tuks bereits im Einsatz sind. Schließlich sind die kleinen Dreiräder wendig, flexibel und können in den häufig unübersichtlichen Straßen der Großstädte schnell agieren. Allerdings sind die verbauten Motoren auch häufig wesentlich umweltbelastender als bei modernen Automobilen. Genau hier möchte eTukTuk ($TUK) ansetzen und als grüne und moderne Alternative E-Mobilität auch in Schwellenländer bringen.

Jetzt die offizielle eTukTuk-Webseite besuchen!

Das Konzept wird bereits seit über fünf Jahren entwickelt und erste Kooperationen mit Unternehmen und Regierungen sind bereits vorhanden. So möchte eTukTuk zum Beispiel noch bis Ende 2024 ein Netzwerk von 200 E-Ladesäulen in Sri Lanka mit Hilfe der dortigen Regierung aufbauen und zudem den Tuk Tuk Markt mit kostengünstigen E-Modellen verändern.

Darüber hinaus soll auch der $TUK-Token und Blockchain-Technologie eine wichtige Rolle spielen, um Stabilität und Sicherheit in den häufig wirtschaftlich problematisch aufgestellten Ländern bieten zu können.

Investiere im Presale in den $TUK-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.