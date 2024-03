Pepe Kurs Prognose: Nach 500 % in einem Monat - PEPE jetzt noch kaufen?

Hinter dem Pepe Coin versteckt sich ein Phänomen, das sich in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger gezeigt hat: Investoren haben ein immer stärker werdendes Interesse an Kryptowährungen mit Meme-Charakter. Nicht ohne Grund konnte nicht nur Dogecoin (DOGE) als größter Meme-Coin der Welt mittlerweile den achten Platz auf dem Ranking der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung schreiten, sondern auch viele andere Meme-Währungen wie BONK oder Smog haben in den letzten Wochen auf sich aufmerksam machen können.

Nun scheint aktuell Pepe erneut die Gunst der Stunde zu nutzen, denn der Meme-Coin explodiert innerhalb weniger Tage um über 35 % und zeigt sich sogar in einer langfristigen Betrachtung noch bullischer.

Über 500 % Wertanstieg: Pepe-Anleger sind stark im Plus

Trotz eines eher mäßigen Krypto-Markts der letzten Woche kann sich der Pepe Coin zu den glücklichen Gewinnern der letzten Zeit zählen. Alleine in den letzten 24 Stunden stieg PEPE um satte 10,34 % an und wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 0,000008324 US-Dollar gehandelt. Damit bietet er den stärksten Kursanstieg der letzten 24 Stunden und erhält jetzt zu Recht einen erneuten Hype. Dabei wird klar, dass dieser Trend tatsächlich schon länger anhält, sobald ein Blick auf den aktuellen Chart des vergangenen Monats geworfen wird (siehe Bild unten), denn hier konnte der Meme-Coin PEPE tatsächlich um über 500 % an Wert gewinnen.

Der Pepe Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Genauer gesagt, liegt PEPE in den letzten 30 Tagen mit satten 504,46 % im Plus. Ein Ereignis, das selbst in der höchst volatilen Welt der Kryptowährungen nicht häufig in einem so kurzen Zeitraum eintritt.

Durch diese starken Zuflüsse durch eine Vielzahl an Anleger, konnte sich Pepe den dritten Platz im Meme-Coin-Ranking erarbeiten und liegt derzeit mit einer Marktkapitalisierung von über 3,5 Milliarden US-Dollar vor dogwifhat (WIF). Auf dem ersten Platz liegt weiterhin Dogecoin (DOGE) mit einer Marktkapitalisierung von über 26,5 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Shiba Inu (SHIB) mit über 17,3 Milliarden US-Dollar. Somit ist der Pepe Coin auch weiterhin weit entfernt von den beiden großen Konkurrenten, scheint jedoch eine immer stärkere Akzeptanz in der Krypto-Welt zu erhalten.

Die Zukunft für PEPE - Jetzt noch kaufen?

Die Gründe für den aktuellen Anstieg von PEPE sind vielfältig und könnten einerseits auf den lang anhaltenden Hype zurückzuführen sein, den Meme-Coins bereits seit einigen Monaten erhalten. Andererseits könnte der Wertzuwachs auch darauf zurückzuführen sein, dass Bitcoin (BTC) wieder am Pumpen ist und damit den Altcoin-Markt beflügelt. Denn der BTC-Token hat in den letzten 24 Stunden ein Plus von 6,11 % verzeichnen können und ist auch im Wochenrückblick mit 11,71 % im Plus. Dies ist ein häufiges Zeichen dafür, dass Altcoins und vor allem Meme-Coins von risikofreudigen Investoren für Kursgewinne genutzt werden.

Doch lohnt sich eine Investition in den Pepe Coin auch noch zum jetzigen Zeitpunkt, nachdem er so starke Kursgewinne verzeichnen konnte? Eine Pepe Prognose ist im Zuge der hohen Volatilität recht schwierig, doch kann sich hier ein erneuter Blick auf das Verhalten von Bitcoin durchaus lohnen. Hinzu kommt die Tatsache, dass aktuell Pepe erneut über Social Media einen viralen Hype erfährt, was den Preis noch einmal stark nach oben verschieben könnte.

Ob PEPE allerdings noch einmal in den nächsten Wochen eine 5x-Wertsteigerung erfahren wird, ist eher fraglich. Wer also auf der Suche nach der großen Chance ist, der ist häufig besser damit beraten, nach noch jungen Krypto-Projekten zu suchen, die mit ihrem Meme-Coin noch ganz am Anfang stehen. Solche Projekte haben häufig das Potenzial, eine 10x oder 100x Veränderung zu erleben.

Sponge V2: Der Nachfolger des populären 100x-Meme-Coins

Ein Beispiel für einen solchen Meme-Coin ist Sponge V2 ($SPONGEV2). Hierbei handelt es sich um den direkten Nachfolger von Sponge V1 ($SPONGE) - eine Meme-Währung, die bereits im Jahr 2023 enorme Erfolge feiern konnte. So schaffte es Sponge V1 sogar, eine 100-fache Wertsteigerung nach dem offiziellen Launch zu erhalten und damit direkt an den viralen Presale anzuknüpfen.

Nun möchten die Entwickler des $SPONGEV2-Tokens diesen Erfolg weiterführen und setzen dafür gleich auf mehrere innovative Weiterentwicklungen. So wird einerseits die Stake-To-Bridge-Technologie eingesetzt, um im Vorverkauf den $SPONGEV2-Token auszugeben. Statt einem direkten Kauf können interessierte Anleger nämlich aktuell nur den $SPONGE-Token im offiziellen Staking-Programm anlegen, um dafür Sponge V2 Token als Belohnung zu erhalten.

Jetzt die Sponge V2 Webseite besuchen!

Weiterhin ist geplant, ein neues Play-To-Earn-Videospiel (P2E) auf den Markt zu bringen, das als Belohnung nach dem offiziellen Launch den $SPONGEV2-Token an die Spieler ausgibt. Dies soll dafür sorgen, dass Sponge V2 auch langfristig relevant bleibt und gleichzeitig eine feste Community entsteht, die das Ökosystem stabil und sicher halten kann.

Das Konzept scheint aufzugehen, denn bereits jetzt sind über 25 Millionen US-Dollar in das laufende Staking-Programm geflossen. Wer noch vor der ersten offiziellen Listung an einer Krypto-Börse $SPONGEV2-Token erhalten möchte, der sollte nicht länger warten und noch im Vorverkauf zuschlagen.

Jetzt in $SPONGEV2 im Presale investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.