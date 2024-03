Da hat Matthias Schmitz, Finanzvorstand von KSB, bei seiner Präsentation auf den Hamburger Investorentagen Anfang Februar (HIER) sogar noch tiefgestapelt, als er sagte, dass der Pumpen- und Armaturenhersteller die Dividende für 2023 auf "nördlich von 20 Euro" erhöhen wolle. Mit dem jetzt veröffentlichten Geschäftsbericht 2023 liegen die Karten nämlich auf dem Tisch. So soll zur ... The post KSB: Ordentlich was draufgelegt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...