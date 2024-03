In Deutschland werden in Kürze eine Reihe von öffentlichen Wasserstofftankstellen geschlossen. In Koblenz wird zum 1. April sogar die einzige öffentliche H2-Tankstelle für Wasserstoffautos im gesamten Bundesland dicht gemacht - offenbar, weil sich der Betrieb nicht lohnt. Auch in Derching bei Augsburg und in Wuppertal werden laut der Website von H2 Mobility zum 1.4. bzw. zum 1.6. die Wasserstofftankstellen dauerhaft vom Netz genommen. Bei allen drei ...

