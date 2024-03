Die Deutz Aktien schreckten nach den Zahlen mit einem Flash Crash am Aktienmarkt die Anleger auf. Die Notierungen erholten sich im Anschluss jedoch schnell. Geht die Rallye weiter oder nimmt man jetzt sein Geld vom Tisch?Die Deutz (DE0006305006) Aktien haben sich sehr schnell erholt. Nach Vorlage der Zahlen am 19. März sah der SDAX-Titel eine ungewöhnlich hohe Kursvolatilität, die mehr als 20 Prozentpunkte an einem Handelstag betrug und unter dem Strich zu einem Tagesverlust von -11,25 % führte. Da das Handelsvolumen gleichzeitig ein 4 ½ Jahreshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...