© Foto: Brett Jordan - Unsplash



Nach einer kurzen Verschnaufpause am Freitag ging der Hype um den Börsengang von Social-Media-Anbieter und Forenbetreiber Reddit am Montag in die nächste Runde: Die Aktie explodierte und legte um 30 Prozent zu.Nach zwei für Börsengängen schwierigen Jahren meldet sich der IPO-Markt in 2024 angesichts des starken Gesamtumfeldes eindrucksvoll zurück. Ein von Investoren, insbesondere aber Privatanlegern, besonders heiß ersehnter Marktstart war der in der vergangenen Woche vollzogene Börsengang von Reddit. Wird Reddit nun selbst zur Meme-Aktie? Das Unternehmen betreibt das gleichnamige Online-Forum und ist angesichts einer Nutzerzahl von mehreren Hundert Millionen angemeldeten Usern, von den …