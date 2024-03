Die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer verliert um die Mittagszeit am Dienstag plötzlich spürbar an Boden. Zur Stunde büßt der MDAX-Titel knapp fünf Prozent an Wert ein. Kritische Aussagen von der US-Bank JPMorgan und frische Studiendaten von Viking Therapeutics sorgen für den Abverkauf. DER AKTIONÄR erklärt, warum der Rücksetzer eine Kaufchance darstellt.JPMorgan bezieht sich in einem frischen Kommentar zu Gerresheimer auf ein Gespräch mit der Investor-Relations-Abteilung, wonach ...

