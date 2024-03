Analyst vergibt "Strong Buy": Wall Street-Analyst sieht enormes Potenzial für zukünftiges Wachstum und Erfolg

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

neben der anhaltenden Inflation dürften auch die steigende US-Verschuldung (Stand: März bei fast 34,4 Billionen US-Dollar), ein schwächer werdender Dollar, geopolitische Spannungen und die Wahlunsicherheit in mehreren Ländern weltweit den Goldpreis in absehbarer Zukunft in die Höhe treiben.

In einer Mitteilung vom Januar prognostizierte JPMorgan, dass der Goldpreis im Jahr 2025 einen neuen Höchststand von 2.300 US-Dollar erreichen würde - doch beim aktuellen Rekordhoch hat das gelbe Metall bereits die Goldprognose der Investmentbank für 2024 von 2.175 US-Dollar übertroffen!

Eine Strategie, um vom Aufwärtstrend des Goldpreises zu profitieren, besteht darin, in Goldaktien zu investieren. Welche Goldaktien haben also das Potenzial, weiter zu steigen?

US GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) könnte eine Überlegung wert sein, da Wall Street-Analysten davon ausgehen, dass diese Aktien ein solides Aufwärtspotenzial bieten wird. H.C. Wainwright veröffentlichte Anfang des Monats eine Kaufempfehlung für U.S. GoldMining mit Kursziel 23 USD!

ISIN: US90291W1080 · WKN: A3D7H8 · SYM: Q0G

US GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) ist ein Explorationsunternehmen, welches sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in den Vereinigten Staaten beschäftigt.

Der wichtigste Vermögenswert des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Explorationsgrundstück Whistler, ein Gold-Kupfer-Explorationsprojekt mit Bergbau-Claims von insgesamt 53.700 Acres im Yentna Mining District, Alaska.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Seit der Übernahme des Projekts im Jahr 2015 hat sich der Goldpreis verdoppelt, was zu einer erheblichen Wertsteigerung des Projekts geführt hat.

Jochen Staiger von Commodity TV hatte auf der PDAC 2024 in Toronto die Möglichkeit ein Interview mit CEO Tim Smith zu führen:

Wie Sie im Interview erfahren haben wird U.S GoldMining (WKN. A3D7H) von einem erfahrenen Team und einem Vorstand geleitet, welcher überaus motiviert ist, das spannende Gold-Kupfer-Projekts Whistler zu erschließen und in die Produktion zu bringen.

Fast beiläufig hat CEO Tim Smith erwähnt das das Whistler-Projekt schon länger vollständig zur Exploration zugelassen ist.

Im Jahr 2023 begann das Unternehmen mit Bohrungen und entdeckte aufregende Ergebnisse, darunter ein Bohrloch von 547 Metern mit 1,6 Gramm pro Tonne Goldäquivalent. Diese Entdeckungen lassen auf ein großes Potenzial für das Projekt schließen.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Die Pläne vonU.S GoldMining (WKN: A3D7H8) für die Zukunft umfassen die Fortsetzung der Bohrungen und die Intensivierung der Exploration, um potenziell neue Ressourcen zu entdecken.

Darüber hinaus wird angestrebt, einen großen Tagebau aufzubauen, gefolgt von einem möglichen Untertageabbau. Diese Pläne demonstrieren den langfristigen Fokus des Unternehmens und seine Entschlossenheit, das volle Potenzial des Whistler-Projekts auszuschöpfen.

Auswirkungen der staatlichen Infrastrukturentwicklung

Die staatliche Infrastrukturentwicklung hat einen erheblichen Einfluss auf das Whistler Gold Mining-Projekt und seine zukünftigen Aussichten. Die geplante 100 Meilen lange Straße zur direkten Anbindung des Projekts an das Hauptbevölkerungszentrum von Anchorage wird die Infrastruktur erheblich verbessern und die Entwicklung des Projekts vorantreiben.

Die geplante Straße wird die Zugänglichkeit des Projekts erheblich verbessern und die Kosten für den Transport von Ressourcen und Ausrüstung reduzieren. Dies wird die Effizienz des Bergbaubetriebs steigern und die Rentabilität des Projekts erhöhen.

Durch die verbesserte Infrastruktur können Betriebskosten gesenkt und die Rentabilität gesteigert werden, was zu einer positiven wirtschaftlichen Bewertung des Projekts geführt hat. Dies wird potenzielle Investoren anziehen und das Interesse an der Finanzierung des Projekts steigern.

Die staatliche Infrastrukturentwicklung schafft somit optimistische Aussichten für das Whistler Gold Mining-Projekt und legt den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft.

Zukünftige Bohrungen und Exploration

Für die Zukunft plant U.S GoldMining (WKN: A3D7H8), die Bohrungen und die Exploration zu intensivieren. Durch die Identifizierung neuer geophysikalischer und geochemischer Ziele innerhalb des Whistler Distrikts strebt das Unternehmen die Entdeckung zusätzlicher Ressourcen an, die zu einer signifikanten Erweiterung des Projekts führen könnten.

Querschnitt der Lagerstätte Whistler Quelle: Unternehmenspräsentation

Die langfristige Vision des Unternehmens beinhaltet den Aufbau eines großen Tagebaus. plant, die wirtschaftliche Bewertung des Projekts, in Form einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie, entweder Ende dieses Jahres oder Anfang 2025 zu initiieren, abhängig von den Ergebnissen. Wie CEO Tim Smith im Interview sagte werden Sie sich von der Geologie leiten lassen und sicherstellen, dass sie das volle Potenzial des Projekts verstehen, bevor sie eine Bergbaustudie durchführen. Macht Sinn!

H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung mit Kursziel 23 USD!

Bildquelle

Laut dem Aktienanalysten lautet die Bewertung für U.S GoldMining "Strong Buy"

Die 12-Monats-Kursprognose für die US-GoldMining-Aktie hat ein Kursziel von 23$, was einen Anstieg von 310,71 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 5,60$ vorhersagt.

Wir haben dem nichts hinzuzufügen und wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.usgoldmining.us, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

