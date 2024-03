Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland

Thema heute:

Ab aufs Rad - Tipps für Tagestouren rund um Büsum

Kaum wird das Wetter besser, sind wir Deutschen unterwegs. Seit Corona wird Urlaub in Deutschland immer beliebter, Kostensteigerungen bei Auslandreisen tun ein Übriges. Wir haben ein paar Tipps für Urlauber, die ihre Urlaubsorte gerne mit dem Fahrrad erkunden und die es ans Meer zieht. Fahren Sie doch mal nach Büsum.

Der Ort liegt im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein zwischen Brunsbüttel und Sankt Peter-Ording direkt an der Nordsee und ist seit dem 19. Jahrhundert Seebad. Nach Übernachtungszahlen ist Büsum der drittgrößte Fremdenverkehrsort an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste und er bietet sich für Fahrradausflüge an. Wir starten mit der kleineren Fahrradtour "Vor den Toren Büsums". Die ist ca. 17 km lang, die Fahrzeit beträgt 1 Stunde. Lohnenswert ist der Besuch der Schäferei und des Bauernhofcafé Rolfs in Büsumer Deichhausen, des Hotel-Restaurants "Der Mühlenhof" oder des Dithmarscher Whiskey Hauses in Westerdeichstrich. In Stinteck am Gerhard-Dreeßen Hus lädt der weitläufige Grünstrand zu einer entspannten Pause oder auch zum Baden ein. Entlang der Route kann das Büsumer Freilicht-Deichmuseum besichtigt werden, in dem die Deichgeschichte der Westküste von 1200 bis zum 21. Jahrhundert erzählt wird. Wer gerne etwas länger unterwegs ist, kann die vorherige Tour mit der Tour "Schimmelreiters Erben" erweitern. Sie hat eine Länge von 46 km und die Fahrzeit beträgt ca. 1 h und 45 min.

Es geht von Westerkoog am Deich entlang nach Büsum, vorbei an der Perlebucht, dem Wohlfühlgarten, der Büsumer Fußgängerzone und dem Museumshafen bis ins Landesinnere nach Wöhrden. Eine weitere Radtour mittlerer Länge ist die Tour "Malerischer Koog". Man legt innerhalb von 1 h und 50 min eine Strecke von ca. 30 km zurück und fährt quer durch Büsum und Büsumer Deichhausen, dann in südlicher Richtung den Deich entlang nach Nordermeldorf, wo man im Deichhaus eine kleine Stärkung genießen kann. Und schließlich geht es noch bis nach Wöhrden und zurück über Friedrichsgabekoog.

Reisende, die ohne ihr eigenes Fahrrad anreisen, haben die Möglichkeit, bei einem der über zehn Büsumer Fahrradverleiher ein Gefährt zu leihen. Das geht für einen Tag aber auch für mehrere Wochen. Interessant sind auch die Radführungen mit den Büsumer Gästelotsen. Auf kleinen und großen Fahrradtouren lernt man Spannendes über Büsum und die Region und abschließend wird in einem Café oder Restaurant eingekehrt.

