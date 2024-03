Ab sofort können TD SYNNEX-Partner ihre Kunden beim Übergang vom reinen Zugangsmanagement zu einem umfassend geschützten Betrieb unterstützen

Cyolo, der Anbieter von Zugangslösungen für Industrieunternehmen, gab heute eine neue Partnerschaft mit TD SYNNEX bekannt, einem führenden globalen Distributor und Lösungsaggregator für das IT-Ökosystem. Die leistungsstarke Kombination der Fähigkeiten von TD SYNNEX im Bereich der Lösungsaggregation mit der disruptiven, verteilten und sicheren Remote-Zugangsplattform wird Partnern ermöglichen, neue Servicelinien und Ertragsquellen zu erschließen. Die Partnerschaft hilft den Partnern von TD SYNNEX und Cyolo, die steigende Nachfrage von Unternehmen nach sicherem Fernzugriff in den Bereichen Betriebstechnik (OT), kritische Infrastrukturen, cyberphysische Umgebungen und ihres jeweiligen Buying Center zu bedienen.

Die Partnerschaft mit TD SYNNEX legt das Fundament für die Einführung von Cyolo PRO (Privilege Remote Operations). Die seit kurzem erhältliche Cyolo PRO Plattform bietet Dienstleistern, Integratoren, OT- und IT-Mitarbeitern und anderen Drittparteien einen sicheren Zugriff auf und einen sicheren Betrieb von Anwendungen, Geräten und Systemen in besonders kritischen Umgebungen. Cyolo PRO führt das sichere Remote-Zugangsmanagement durch seine verteilte Architektur und seine konvergenten Sicherheitsfunktionen auf eine neue Ebene. Cyolo wird über die Cloud geroutet und verwaltet, ohne in der Cloud gehostet zu werden. Im Gegensatz zu bisherigen Technologien wie VPN und SASE, die den Benutzern einen uneingeschränkten Netzwerkzugang gewähren, bietet Cyolo PRO einen sicheren und privilegierten Zugang, indem robust verifizierte Identitäten über eine dauerhafte Autorisierung mit Anwendungen verbunden werden.

"Der strategische Charakter unserer TD SYNNEX-Beziehung ist ein wichtiger Schritt bei der Verwirklichung unseres Ziels, zukunftsfähige, sichere und privilegierte Zugangslösungen für den enormen Industriemarkt zu liefern", so Joe O'Donnell, EVP Corporate Development und OT GM, Cyolo. "Dank dieser Zusammenarbeit können die Partner von TD SYNNEX Cyolo PRO für ein breiteres Spektrum von OT-, IT- und Cyber Physical-Stakeholdern bereitstellen. Dies erhöht die Sicherheit und beschleunigt die betriebliche Agilität. Die Fähigkeit der Lösung, sich ohne ein komplexes Change-Management nahtlos in bestehende Architekturen einzufügen, ist in OT-Umgebungen von zentraler Bedeutung, da selbst kleinste Änderungen im Netzwerk und in der Sicherheitsinfrastruktur erhebliche Folgen haben können."

Diese globale Partnerschaft ermöglicht Tausenden von TD SYNNEX-Integratoren, VARs, MSSPs und Betreibern, ihren Kunden SRA/RPAM-Serviceleistungen (Remote Privilege Access Management) der nächsten Generation anzubieten. Mit Cyolo PRO sind TD SYNNEX-Partner dazu in der Lage, den schnell wachsenden OT- und Cyber Physical-Markt zu adressieren, indem sie sich auf wichtige Elemente konzentrieren, die die betriebliche Agilität ihrer Kunden verbessern, ihre Sicherheit erhöhen und sichere und schnelle Implementierungen zu den niedrigsten Kosten erlauben.

"TD SYNNEX führt IT-Lösungen zusammen, die umgehend Geschäftsergebnisse liefern und die Voraussetzungen für künftiges Wachstum schaffen", kommentiert Cheryl Day, VP Vendor Acquisition and Global Solutions, TD SYNNEX. "Mit Cyolo, das unser umfangreiches Portfolio an Anbietern ergänzt, erweitern wir die Breite und Tiefe unseres Angebots, sodass unsere Kunden mithilfe von Technologie ambitionierte Ziele erreichen können."

Um mehr über Cyolo PRO zu erfahren, besuchen Sie https://cyolo.io/product.

Über Cyolo

Cyolo ersetzt bestehende SRA-Implementierungen durch einen privilegierten Remote-Zugang der nächsten Generation. Dabei werden verifizierte Identitäten direkt mit Anwendungen verbunden, und die Autorisierung bleibt während der gesamten Verbindung erhalten. Cyolo PRO wurde für den Einsatz in Umgebungen jeder Art entwickelt und kombiniert mehrere RPAM-Sicherheitsfunktionen (Remote Privilege Access Management), die zur Risikominderung von kritischen Zugriffen notwendig sind, darunter Zero-Trust-Zugriff für Benutzer und Geräte, MFA für die letzte Meile, IdP-Funktionen, Tresor für Anmeldedaten, sicherer Dateitransfer, überwachter Zugriff, Sitzungsaufzeichnung und vieles mehr zu einer einzigen, kosteneffizienten, leicht zu implementierenden und benutzerfreundlichen Plattform. Für weitere Informationen besuchen Sie cyolo.io oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Über TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) ist ein weltweit führender Distributor und Lösungsaggregator für das IT-Ökosystem. Wir sind ein innovativer Partner, der mehr als 150.000 Kunden in über 100 Ländern dabei hilft, den Wert von Technologieinvestitionen zu maximieren, Geschäftsergebnisse zu erzielen und Wachstumschancen zu nutzen. Mit Hauptsitz in Clearwater, Florida, und Fremont, Kalifornien, widmen sich die 23.000 Beschäftigten von TD SYNNEX dem Ziel, überzeugende IT-Produkte, -Dienstleistungen und -Lösungen von mehr als 2.500 erstklassigen Technologieanbietern zu integrieren. Unser Edge-to-Cloud-Portfolio ist in einigen der wachstumsstärksten Technologiesegmente verankert, darunter Cloud, Cybersecurity, Big Data/Analytics, AI, IoT, Mobilität und Everything as a Service. TD SYNNEX engagiert sich für seine Kunden und die Gesellschaft, und wir sind davon überzeugt, dass wir einen positiven Einfluss auf Menschen und unseren Planeten haben können, indem wir als renommiertes verantwortungsbewusstes Unternehmen auftreten und handeln. Wir sind bestrebt, ein vielfältiger und integrativer Arbeitgeber für Talente im gesamten IT-Ökosystem zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.TDSYNNEX.com. Besuchen Sie unseren Newsroom oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

Copyright 2024 TD SYNNEX Corporation. Alle Rechte vorbehalten. TD SYNNEX, das TD SYNNEX-Logo und alle anderen Namen der Firmen, der Produkte und der Dienstleistungen von TD SYNNEX sowie Slogans sind Marken der TD SYNNEX Corporation. Andere Handels- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240326161455/de/

Contacts:

Cyolo Medienanfragen:

10Fold

cyolo@10Fold.com