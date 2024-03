Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das GBP gab nach, nachdem Catherine Mann, Mitglied der Bank of England, in einer Rede andeutete, dass die Märkte möglicherweise zu viele Zinssenkungen einpreisen, so die Experten von XTB.Diese Bewegungen seien jedoch später wieder aufgehoben worden, und GBP/USD werde jetzt höher gehandelt als vor der Rede. Es sei anzumerken, dass Mann eine der größten Falken unter den Entscheidungsträgern der Bank of England sei und erst kürzlich ihr Votum von "Anheben" auf "Halten" geändert habe. ...

