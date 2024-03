Der Euro hat am Dienstag an seine Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0857 Dollar. Dies war etwas mehr als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0835 Dollar festgesetzt.Im Tagesverlauf dürften vor allem Konjunkturdaten aus den USA im Mittelpunkt stehen. Am Nachmittag werden Auftragszahlen zu langlebigen Gütern wie Maschinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...